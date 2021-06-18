針對壹傳媒行政總裁張劍虹、《蘋果日報》總編輯羅偉光等5人遭逮捕，國民黨今天表達高度的憂慮，認為港府的執法已經造成寒蟬效應、實質上限縮香港社會言論自由，港府的做法令人遺憾。

香港警務處國安處昨天清晨，以涉違反《香港國安法》的「串謀勾結外國或境外勢力危害國家安全罪」，逮捕壹傳媒集團行政總裁張劍虹、壹傳媒集團營運總裁周達權、香港《蘋果日報》副社長陳沛敏、總編輯羅偉光及蘋果動新聞平台總監張志偉。

對此，國民黨今天發聲明表示，言論自由和司法獨立是保障香港民主發展的必要條件，對於新聞自由的尊重，則是言論自由的基本底線，港府的執法，尤其是在涉及港版國安法的使用方面，應該要更為審慎，也要有更嚴格的界定，這關乎到香港司法的獨立性。

國民黨強調，基於和香港的淵源，和中華民國憲法下台灣與香港間的特殊關係，國民黨長期關注香港局勢，對於港人的處境最能感同身受；由衷地呼籲港府，只有探查民意向背，才能夠長治久安，以港版國安法拘捕媒體高層，無助於香港的穩定，也無助於陸港關係的和諧。

國民黨指出，近期傳出前幾年考上國泰航空的約150名台籍空服將因工作簽證無法更新，因此得被迫離開工作崗位，希望港府有效保障相關人員合法權益。