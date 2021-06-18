教育部今(18)日表示，行政院孩童家庭防疫補貼網（10000.gov.tw )，於15日上午10時準時上線，今(18)日開始，ATM也加入服務，讓國小以下孩童及國中、高中、五專前3年身心障礙學生的父母或監護人，可透過網路及ATM可以申領。

教育部指出，在網路申請部分，至今日中午12時，已有154萬3731人完成網路申領登記，並已順利將補貼撥入140萬5264人的指定帳戶，另有6萬5489人金融機構也正在辦理撥款。

教育部呼籲民眾，盡量透過網路銀行或到行政院孩童家庭防疫補貼網（10000.gov.tw )進行查詢，避免外出補褶等移動，以免造成群聚風險。

至於在ATM領取部分，教育部提到，ATM申領為今日首次加入服務，中國信託、台新及國泰世華的ATM機台，到早上8時已有1萬2929人完成現金領取，到中午12時完成現金領取的人數累計已達5萬6529人。

教育部說，觀察ATM的領取情形，除了一早使用郵局提款卡到3家ATM機台的民眾短暫出現無法提取的問題，並已於9時45分排除，整體作業順暢。

教育部也提醒民眾，「孩童家庭防疫補貼」將持續辦理到今年9月30日，建議民眾多利用網路申請，可減少群聚風險。