花蓮縣環保局執行「資收關懷計畫」補助資源回收個體戶。（花蓮環保局提供／王志偉花蓮傳真）

新冠肺炎重創許多行業，回收物價格也普遍下滑，讓資源回收業者相當艱苦，花蓮縣環保局除了執行「資收關懷計畫」補助資源回收個體戶，每人每月最高5000元，也發送防疫物品，護目鏡、口罩、手套，保護資收業者安全，環保局長饒忠提醒，拚收入也要顧好健康與安全。

環保局表示，疫情期間，回收物收購價格普遍下滑，為提升廢棄物回收成效及增加資收個體戶收入，環保局執行「資收關懷計畫」提供優於回收市場的價格，在疫情期間照顧資收個體戶；例如紙容器價格每公斤可提高至18元，高於市場價格每公斤2元；廢玻璃容器補助單價每公斤7元，同樣高於市場價格每公斤0.5元，寶特瓶市場回收價格每公斤約4.5元，則提高至12元。

環保局說明，資收戶只要將指定回收物送至清潔隊回收，秤重累計結算後，即可按月領取最高5000元補助。

環保局長饒忠提醒，疫情期間便當盒及飲料杯等餐具使用量大增，為了保護資源回收者的安全及回收時衛生，請務必將沒吃完的食物或飲料清空，稍微沖洗或擦拭後再交給回收業者或清潔隊資源回收車。

資收關懷計畫對象、家住秀林鄉富世部落高齡76歲秦姓長輩，平日穿梭在部落裡，駕駛小貨車載著紙箱等資源回收物，這些都是老人賴以維生的「財富」，他除了固定到家戶外收集資源回收，部落超商也是他撿拾資源的地方。如今疫情嚴峻，基本收入都成問題，根本難以購買口罩，加入計畫後，回收物變賣可提高收入，能支撐基本生活。

環保局也憂慮資收個體戶的健康並擔心成防疫破口，因此協助資收個體戶防疫，添購護目鏡、口罩、手套及其他必要的防護設備，保護資收個體戶安全，並提醒所有資收業者，目前仍為疫情期間，要加強個人衛生，為了生活打拚也要顧好健康與安全。

此外，環保局即日起至6月30日止，疫情期間，民眾自備環保餐具至縣內餐飲業消費，並依活動辦法拍照打卡上傳至粉絲專頁「花蓮資源回收走透透」首頁至頂文章「花蓮COVID-19防疫作戰計畫」內留言，證明自備環保餐具，即可享有抽獎資格，鼓勵民眾自配餐具，減少垃圾及一次性用品使用量。