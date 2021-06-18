7月底就要登場的東奧，到底可不可以有現場觀眾，現在日本醫界與體育界有著南轅北轍相左的看法。東京2020組委會主席表示，希望有觀眾到場加油。但是日本醫界卻認為，最保險方式就是不要有任何人在場觀看，以免新冠病毒再次擴散。

目前，東京2020年奧運組委會、國際奧委會、國際帕奧會、日本政府與東京都政府也在相互討論，計畫將於21日公布結果。

東京奧運組委會主席清楚表達立場，希望能夠有觀眾在場內觀看。日本醫界權威則有不同意見，因為就疫情角度來看，沒有場邊觀眾是風險最小的方式。

17日，日相菅義偉決定放寬包括東京在內9個區域的緊急狀態，改採較寬鬆的社交限制。目前東京的緊急狀態將實施到20日，但到7月11日之前，民間部分商業活動也是受限，只是沒緊急狀態時那麼嚴格。

上半周時，有日本醫界認為，東奧入場觀眾最多可達萬人左右，不過前提是疫情明顯趨緩，並沒有社交活動限制才行。

至於日本民眾方面，對舉辦東奧所產生的疫情風險仍感憂心。日本公視NHK在6月的民調指出，32%日人支持限制入場觀眾人數，29%希望不要有觀眾，而31%則表示不要辦奧運。

就政治層面來看，因為日本政府執意這次東奧一定要辦到底，也使得10月底的大選，目前看起來菅義偉是選得很辛苦。

也是根據NHK民調，反對菅義偉的比例高達45%，創下這位現任日相自2020年9月新上任以來的最高紀錄。同時，菅義偉的支持率只有37%。

由於控制得宜，日本並沒有像其它國家一樣新冠疫情大失控。不過，新冠病毒沒有明顯抑制，以及疫苗接種率始終無法大幅提升，也讓日本人擔心萬一疫情失控，自己醫療系統的負荷程度。

目前來看，日本約有77萬多人染疫，1.4萬左右不幸疫歿。至於接種過一劑日本民眾，覆蓋率僅15%而已。