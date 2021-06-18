美國Fed釋出偏鷹派訊息，台股自身也面臨高檔繼續向上的壓力，指數陷入震盪，航運股持續吸金、量大稱王，電子股欲振乏力，終場最後一盤大單壓低，影響指數約40點，終場收跌72.07點、報在17318.54點、成交量為5349.36億元；台股周線連5紅、本周指數漲105點。

電子股今顯欲振乏力，成交比重落在約41%，權值股台積電(2330)整場陷入震盪，跌幅約0.6%，惟力守600元大關、收在603元，聯電(2303)亦震盪整理，股價小跌、收在52.2元，鴻海(2317)跌幅約0.8%，聯發科(2454)則是午盤後股價翻黑，小跌約0.6%，面板股友達(2409)、群創(3481)衝高後回落，友達回到平盤附近，群創則是小跌約0.7%。

電子股今呈現零星點火，包括PCB、矽晶圓、主機板等族群，散熱廠第三季營收叫好，雙鴻(3324)、奇鋐(3017)及泰碩(3338)第3季營運看好，今天股價同步走高，其中雙鴻、泰碩股價攻上漲停，奇鋐漲幅亦逾9%；輝達受惠遊戲、挖礦等市場需求暢旺之下，營運大幅成長，帶動微星(2377)、技嘉(2376)股價分別大漲逾5%、7%，華擎(3515)更一舉突破200元大關，挑戰去年9月的205.5元高價、收在201.5元；矽晶圓明後年行情大好，恐面臨大缺貨，合晶(6182)開高大漲，盤中後漲幅收斂，終場收漲逾2.5%。

航運股今多頭點火，儘管長榮(2603)、四維航(5608)、正德(2641)三檔航運股今天處置交易，但航運股人氣依舊火熱，占大盤成交金額比重逼近5成，再次超越電子股，盤中上市櫃航運股更高達14檔亮燈漲停，裕民(2606)、新興(2605)、中航(2612)、慧洋-KY(2637)、台航(2617)及正德均亮燈漲停，長榮、陽明(2609)、萬海(2615)都將於今日收盤後進入台灣50成分股，陽明、萬海盤中再寫史上新高價，終場高掛漲停，陽明、長榮漲幅也逾2.5%、4.5%， 貨攬業者在台驊投控(2636)持續創高漲停，帶動中菲行(5609)、捷迅(2643)也再度亮燈，今天首次站上百元新高價，也是第六檔股價破百的航運股。

分析師表示，近期台灣新增確診人數獲得控制，且陸續安排民眾施打疫苗，八月前千萬劑疫苗將到位，市場對於國內防疫仍具信心；加上歐美景氣復甦確立，央行上調台灣經濟成長率，有利台股後續表現，目前台股指數已突破6月3日前高17300點的上檔壓力區，目前持續守穩各期均線之上，且各期均線呈多頭排列向上走揚，中期均線月、季線將持續向上墊高，17000點左右下檔支撐性強，KD指標亦重新黃金交叉向上，顯示中多格局未變，選股以高殖利率概念股及業績題材股為主。