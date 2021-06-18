先前宣布找來外籍總教練貝瑞執教的高雄鋼鐵人，18日宣布確定將找曾任屏東科大、至正國中的前SBL球員洪啟超擔任助教，他將幫助貝瑞快速融入台灣籃球球風，畢竟洪啟超不僅跟隨裕隆拿過SBL前兩季冠軍，更獲選第9季年度第六人獎項，球員與教練資歷都算相當豐富。

以下是高雄鋼鐵人官方新聞稿內容，「高雄鋼鐵人球團繼上周宣布總教練人選(貝瑞)後，今天公布教練團名單，球團很榮幸邀請到南部囝仔、「微笑砲塔」洪啟超擔任教練，他從球員身份退役後，已於南部基層籃球圈執教耕耘將近6年，相信教練團有了這位昔日好手的加入，高雄鋼鐵人體系必定可以融入南部球風、打造專屬球隊風格，協助本土球員往更好的方向發展與成長。

洪啟超球員生涯履歷亮眼，畢業於籃球名校屏東高中與台北體院（現台北市大），主司前鋒位置，於SBL闖蕩10季，曾榮獲最佳第六人獎項肯定，球風扎實的他，不僅能扮演球隊角色球員，甚至有人形容他是「場上教練」，他懂得將經驗傳承給陣中其他年輕球員。2013年退役後，仍對籃球充滿熱忱的他，回到家鄉屏東，將籃球所學回饋給家鄉，尤其是基層籃球，他擔任過國中與大學等學生籃球隊教練，他希望把專業領域帶回給喜愛籃球的南部孩子，讓他們知道打好基礎後，才能面對更多、更難的挑戰。

這也是高雄鋼鐵人球團以及總教練貝瑞的初衷，秉持鋼鐵般意志，從基礎開始穩扎穩打。談到加入球隊，洪啟超表示，他很感謝球隊給予機會，讓他能繼續為台灣籃球奉獻、幫助球員進步，也衷心期盼有了鋼鐵人的加入，南部籃球可以更蓬勃發展。高雄鋼鐵人球團GM鄭明元表示，培養本土教練也是團隊經營重要目標與方向，洪啟超未來與貝瑞總教練共事，兩人相輔相成，球團很期待洪啟超融合不同籃球執教文化，帶給球隊進步與火花，加上洪啟超好相處的個性與正向態度，也能提升球隊凝聚力，帶動「同隊一心」的團結氣氛。

出身南台灣、昔日屏東高中「南霸天」一員，退役後結束「北漂」返鄉為基層籃球服務，洪啟超對於南部籃球發展，充滿願景與期待，他表示高雄鋼鐵人的出現，帶來許多迴響與話題，也讓南部學生運動員看見希望，未來可多到學校宣導、宣傳，學生家長也能對運動產業更有概念。相信鋼鐵人的成立，可以打出南台灣籃球風格。不久的將來，我們會是南部籃球的最高指標。」