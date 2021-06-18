俗話說，人生不如意事十常八九，別因為一時遇到困難就放棄，才能迎接美好未來！下週一（21日）即將迎來夏至節氣，星座命理專家艾菲爾老師在臉書粉絲團分享，夏至必做的「桃子轉運法」，若你覺得近日屋漏偏逢連夜雨，各方面運勢都不順，就可以好好把握6／21～8／8期間替自己招好運！

從6／21夏至當天起，至8／8農曆7月初一前，是最適合以「桃子轉運法」幫自己去霉氣、轉好運的時機！艾菲爾老師表示，在這段期間中任意選擇連續3天，每天吃1顆桃子，桃子品種不限。因桃樹為純陽之物，可以驅邪避凶，而桃樹所結的果子，就有趨吉避凶的轉運作用。

艾菲爾老師分析，桃花是「五行之精」，桃子則是「正陽之果」，具有福祿、長壽、吉慶、壓邪氣以及鎮百鬼的能量，而桃子同時也是夏天特有的幸福果實，象徵長壽與好運，因此建議每個人務必在6／21至8／8前完成桃子轉運術。

另外，艾菲爾老師特別點出，有4大類的人必定要用桃子轉運法來改運，分別是受本命年影響的生​​肖牛、羊、狗、龍、馬的人；農曆出生月在2月、3月、5月、6月、9月的人；受到水逆影響的雙子、射手、獅子、雙魚、天秤、處女、金牛座，以及從牛年開始到現在都覺得運勢不順的人。

最後，艾菲爾老師也公開夏至12生肖好運關鍵字：

鼠：有好人緣

牛：情事大好

虎：成長突破

兔：喜獲新生

龍：勇往直前

蛇：受人賞識

馬：心裡踏實

羊：貴人拜訪

猴：有求必應

雞：莫名變美

狗：真的瘦了

豬：先蹲後跳