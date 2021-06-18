政府疫苗政策，掀起輿論激烈討論，《遠見雜誌》今公布新冠肺炎疫苗政策企業滿意度大調查，結果顯示66.5％企業主管不願接種高端疫苗，近9成受訪者最不滿意政府取得進口疫苗的進度落後。

郭台銘今再度於臉書發表「向蔡總統報告」一文，表示6月1日依主管機關要求送交購買BNT疫苗文件後，至今沒有得到主管機關回覆，讓他「每日憂慮，夜不成眠」，「希望能面見蔡總統，當面得到總統的回覆與承諾。民間購買疫苗進度未明，近6成企業主管認為是「政府卡關」，認為中國大陸施壓或德國BNT大中華代理商復星集團阻礙的比例，則分別為6.3％與1.7％。

這份調查是為了進一步瞭解，台灣企業「中高階主管」對目前政府防疫表現與疫苗政策的看法，自6月15日至17日期間內，《遠見雜誌》針對各產業公協會發起網路調查，邀請中高階以上主管填答，取得606份有效問卷，其中，副總級以上高階主管占81.7.％，可充分反應台灣企業高層的心聲。

高端疫苗日前公布二期臨床試驗解盲成果，7月底前可望供民眾施打，調查顯示高達66.5％不願意施打，僅11.4％有點願意、16％很願意；企業中高階主管不願意打國產疫苗，與71％比例認為高端不可能取得國際認證，僅29.4％認為高端疫苗安全有關。