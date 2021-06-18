時序進入2021年下半年，在經歷過上半年部分產業的拉回整理跟震盪後，展望第三季投資策略，瀚亞投資認為，操作上要更靈活，才能抓住市場上的輪動表現，並透過彈性調整以掌握投資契機，同時針對股票、債券，以及平衡三大類別，分別推薦看好的市場與基金。

瀚亞投資表示，下半年金融市場股市、債市仍充滿許多投資機會，惟相較於2020年下半年多頭走勢更為分歧，操作策略上，股市首選成長動能強的美股、台股，跟印度股。債市則看好存續期間較短、殖利率較高的高收益債券、新興市場債券。

股票型基金中看好擁有經濟成長動能、中長線展望樂觀的地區，如美國科技股、台股，跟印度股市，主要看好美國、台灣，跟印度GDP年增率亮眼，預估第三季上述股市也將繼續反應此基本面。

今年債券市場而言，瀚亞投資指出，首要觀察指標為美國聯準會（Fed)動向，隨著市場預期公債殖利率看升機率增加，存續期間較低的債券相對有優勢，例如高收益債券基金跟新興市場債券基金。高收益債券基金可挑選美國或全球型，新興市場債券基金則可以彈性配置，增加收益來源與分散風險。

鎖定市值最大、流動性最高的美國高收益債市，聚焦美國為主、美元計價的高收益債券標的，且信評為BB+級或以下債券。投資組合債種靈活調整，能快速因應市場變動，為長期作為資產配置的常態性標的。

瀚亞投資提醒，在市場較震盪的環境下，建議可透過台股平衡型基金，或多重資產型組合型基金，既能參與市場表現，同時又能降低波動的商品。若覺得目前市場趨勢較不明朗，或對接下來金融環境有較多疑慮，希望可降低資產波動，股債均衡持有的平衡型基金將是追漲抗跌的選擇。