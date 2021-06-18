在經濟維持擴張態勢、企業盈利向上周期延續下，陸股近期可說是擺脫農曆年後的頹勢，呈現反彈行情，近一個月來看，以中小型成長股表現最佳，中小板及創業板指數雙雙大漲，較滬深300和上海綜合指數，表現明顯突出，布局中小板ETF後市可期。

投信法人表示，大陸基本面穩健復甦，政策支持力道不減，加上市場資金對於大陸市場的配置意願仍強，皆有利於股市表現續航。其中以中小型成長股與當前新經濟政策發展方向更為契合，成長性強，相關ETF不失為現階段參與大陸市場成長行情的最佳工具。

群益深証中小ETF經理人張菁惠指出，大陸經濟復甦步伐不變，加上海外市場在疫情過後將逐漸解封、疫苗接種率提升有望逐步走出疫情干擾，需求動能釋放，令宏觀經濟展望可望進一步受惠。同時近期經濟數據向好但未過熱，也降低對政府緊縮政策的擔憂，因此就基本面及政策調控面來看，對於陸股來說仍有利。

從出口表現來看，儘管在美國與歐盟的貿易打壓下，疫情後大陸在全球出口中的占比仍提升，出口增速快於其他主要經濟體。進一步觀察，大陸主要出口成長的產品，除既有的防疫物資與居家用品外，含包含政策發展重點之高端製造等新興戰略產業，也突顯新興戰略產業不僅是官方紙上談兵的政策主流，更早已落實到實體經濟活動及產出層面。

張菁惠認為，隨著科技創新與自主及擴大內需消費已是大陸經濟發展目標，相關類股受惠程度最深，可望成為陸股成長動能。值得一提的是，中小板指數成分股涵蓋多項新興戰略產業龍頭，在資訊科技和可選消費產業的占比分別近51.5％和12.6％，明顯高於滬深300指數，資訊科技產業的內容含括科技、鋰電池、風電、航太等相關個股，亦在當前全球重點議題電動車、綠能發展有所著墨。

如此不僅更能掌握大陸新經濟發展的成長潛力，也能參與全球科技與綠能產業新趨勢，可望吸引市場目光，後續表現可期，建議看好大陸新經濟發展，不妨適度以中小板ETF介入布局，掌握政策利多下的市場結構性成長行情。