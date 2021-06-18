中鋼公司於110年6月18日上午召開第17屆董事會第14次會議，通過主要議案如下：一、因應新冠肺炎疫情，配合金融監督管理委員會指示，本公司110年股東常會延後召開：(一)開會時間：110年8月30日(星期一)上午9時。(二)開會地點：高雄市小港區中鋼路1號中鋼公司大禮堂。(三)會議事項：原訂股東常會各項議案維持不變。二、生產部門副總經理任命案本公司生產部門副總經理由生產部門助理副總經理陳守道升任，自110年6月18日起生效。