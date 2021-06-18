中鋼董事會決議 通過股東會召開日期 14:202021/06/18 工商 林憲祥 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 中鋼公司於110年6月18日上午召開第17屆董事會第14次會議，通過主要議案如下：一、因應新冠肺炎疫情，配合金融監督管理委員會指示，本公司110年股東常會延後召開：(一)開會時間：110年8月30日(星期一)上午9時。(二)開會地點：高雄市小港區中鋼路1號中鋼公司大禮堂。(三)會議事項：原訂股東常會各項議案維持不變。二、生產部門副總經理任命案本公司生產部門副總經理由生產部門助理副總經理陳守道升任，自110年6月18日起生效。 吹牛大王果然是國際認證 時論廣場》蔡政府果然是國際認證的吹牛大王（陳曦） #中鋼 #生產 #召開 #部門 #任命案 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 非公發公司召開股東會 經濟部：可延至8／30前舉行 13:032021/06/17 財經 聯華子公司聯華製粉食品通過現金增資案 21:042021/06/17 財經 史上首次 花蓮縣多個部落宣布停辦豐年祭 14:582021/06/16 生活 疫苗EUA審查標準搞黑箱 時力：要求成立調閱委員會調查食藥署 11:312021/06/17 政治 石木欽懲戒案 懲戒法院召開言詞辯論庭 11:532021/06/16 社會 微軟執行長納德拉 兼任董座 04:102021/06/18 全球財經 因傾銷重稅放棄美市場 泰豐輪胎 本周提大量解僱 04:102021/06/17 財經要聞 朝野拚救命錢 提案要求改建請 04:102021/06/16 焦點要聞 《美股掃瞄》觀望聯準會決議 標普500、那指失守歷史高點 08:532021/06/16 財經 《國際產業》衝著科技巨頭來 Lina Khan宣誓就任FTC主席 12:002021/06/16 財經 古坑產業園區開發恐破壞水質保護區 陳椒華：應再重新思考 11:012021/06/16 政治 財經熱門新聞 長榮「被抓去關10天」 散戶注意：這檔要噴了 - 財經 矽晶圓 明後年恐大缺貨 - 財經要聞 - 工商時報 長榮、陽明、萬海有多強？謝金河曝三雄幹掉這家陸企 - 財經 要打國產疫苗？企業主管最新調查結果：驚人 - 財經 友達、群創、彩晶亮燈漲停 面板大復活？專家說看這指標 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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