日本厚生勞動省調查2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）後遺症，發現確診半年後約有2成仍有後遺症，包括疲勞感與倦怠感、呼吸困難、難以入眠與掉髮等。

日本放送協會（NHK）報導，厚生勞動省組成3個研究團隊調查武漢肺炎後遺症。

其中慶應大學福永興壹教授團隊的期中報告指出，對曾因武漢肺炎住院的246名民眾進行問卷調查，詢問他們確診半年後症狀；約有8成受訪者回答已回復原本的健康狀態，但仍有21%還有疲勞感與倦怠感、13%呼吸困難、11%難以入眠，以及10%有掉髮症狀。

金澤醫科大學教授三輪高喜團隊則對嗅覺與味覺異常症狀進行調查。報告顯示，住院與療養中未滿60歲的251名患者中，總計61%出現嗅覺或味覺異常，包括37%同時出現嗅覺與味覺異常、20%嗅覺異常、4%味覺異常。

在出院1個月後，有嗅覺異常者約60%有改善、味覺異常者84%有改善。

研究團隊指出，大部分的人在武漢肺炎痊癒後，嗅覺與味覺異常也跟著恢復。

這些研究團隊將持續針對後遺症與對生活的影響等進行調查。