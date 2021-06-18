淡水區農會表示，今年新北市全國大南瓜比賽於5月本土疫情爆發時，宣布取消，淡水農會仍關心瓜農的大南瓜狀況，本月17日時仍為參賽的瓜農秤重大南瓜（淡水區農會提供／戴上容新北傳真）

淡水區農會表示，今年新北市全國大南瓜比賽於5月本土疫情爆發時，宣布取消，淡水農會仍關心瓜農的大南瓜狀況，本月17日時仍為參賽的瓜農秤重大南瓜（淡水區農會提供／戴上容新北傳真）

已連續舉辦10年的新北市全國大南瓜比賽，今年受疫情影響取消，拿下多次冠軍的林建訓表示，今年心力都在照顧家人，農場4顆大南瓜被蠅蟲叮咬已爆掉2顆，剩下的外觀目測較往年小許多，少了200多台斤，明年再拚冠軍；淡水區農會表示，將把獎金轉為紓困金，幫助受影響的瓜農，也會對外申請補助。

淡水區農會表示，今年新北市全國大南瓜比賽於5月本土疫情爆發時，宣布取消，淡水農會仍關心瓜農的大南瓜狀況，本月17日時仍為參賽的瓜農秤重大南瓜，過去曾拿下4次全國大南瓜比賽冠軍的林建訓表示，今年父親身體健康亮紅燈，他南北奔波照顧，因此今年大南瓜狀況不若以往。

林建訓說，大南瓜的種植須要很多心力照顧，但不幸的是今年農場中4顆大南瓜被「瓜食蠅蟲」嚴重叮咬，已爆掉2顆，目前剩下的最重目測也只有600多台斤，較去年冠軍900多台斤硬生生少掉200多台斤。如今防疫健康安全比較重要，種南瓜就享受過程，希望明年可以再拼大南瓜重量新紀錄。

淡水農會表示，淡水區南瓜農戶約有60多名，農會將大南瓜比賽獎金200多萬元化作紓困金補助瓜農，此外，農會積極對外合作，今年義美公司有和農會收購1萬公斤栗子南瓜，預計要作南瓜起士蛋糕，農會超市也推動「防疫蔬菜包」銷售南瓜，農會也會向農業局申請農民紓困補助，協助瓜農的生計。