屏東62翁騎單車遭曳引車撞倒 捲車底成輪下亡魂 14:302021/06/18 中時新聞網 張國欽 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 屏東一名男子騎單車遭曳引車撞倒後，連人帶車捲入車底遭輾斃。 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 屏東今天上午10時許發生一起死亡車禍！一名62歲吳姓男子騎單車行經中正路二段往向東港大橋時，與一輛右轉的曳引車發生擦撞，下一秒連人帶車被捲入車底，慘遭輾斃，警方獲報到場，吳男已無生命跡象，明顯死亡，已聯絡死者家屬，曳引車林姓駕駛酒測後，酒測值0無酒駕，目前正調閱事發路口監視器，釐清事故原因。 中市台灣大道快車道深夜倒臥1女 疑遭肇逃車撞擊頭顱變形身亡 台中女爬上4樓高鐵拱橋跳舞 狂喊「法務部長是我老公」幸運獲救 #曳引車 #屏東 #死亡車禍 #騎單車 #車底 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 德國車廠腳步快 奧迪5年後不再推出新燃油車 07:452021/06/18 國際 港都扶輪社捐書車 加強巡迴偏鄉 04:102021/06/18 地方新聞 騎檔車被搭免費順風車 毛茸茸乘客掛安全帽 歪頭兜風 10:082021/06/18 萌寵 騎車防疫新生活 機車族同時投保三車險有完整保障 10:302021/06/17 財經 火來了 快跑 家屬視訊送最後一程 04:102021/06/18 社會新聞 臨時演員「演很大」 拒絕酒測挨罰18萬元辯「沒看到」遭法官打臉 11:272021/06/18 社會 新莊街頭行搶金項鍊 2男追趕搶匪卻趁機A走金飾 3人遭送辦 16:382021/06/17 社會 Uber啟動「Connect 優快送」 北北基桃可透過App叫車、送包裹 12:202021/06/18 生活 人氣輕檔MY150祭雙重優惠 購車即贈質感金屬扣馬鞍包組 10:032021/06/17 機車情報-優惠快訊 台北開車上班買菜增多 大眾運輸量再探底 04:102021/06/17 焦點要聞 預接單價創新高 Honda FIT第四代展間76.9萬／86.9萬預接單 11:392021/06/18 汽車情報-汽車新聞 社會熱門新聞 台中女爬上4樓高鐵拱橋跳舞 狂喊「法務部長是我老公」幸運獲救 - 社會 市民大道重機雙載一加速 後座女像「豬肉掉地」 6萬人嚇呆 - 社會 6爺奶躲屋內摸兩圈 員林警破門查獲恐罰36萬 - 社會 正妹醉睡信義區天橋遭舔胸指侵嚇驚醒 報案驗出內幕慘了 - 社會 雙北6月火化增 死亡數疑蓋牌！是否和疫情相關 殯葬業者不願揣測 - 社會新聞 - 中國時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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