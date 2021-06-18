屏東今天上午10時許發生一起死亡車禍！一名62歲吳姓男子騎單車行經中正路二段往向東港大橋時，與一輛右轉的曳引車發生擦撞，下一秒連人帶車被捲入車底，慘遭輾斃，警方獲報到場，吳男已無生命跡象，明顯死亡，已聯絡死者家屬，曳引車林姓駕駛酒測後，酒測值0無酒駕，目前正調閱事發路口監視器，釐清事故原因。