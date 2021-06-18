虎頭埤阿勃勒灑落一地。(虎頭埤風景區提供／曹婷婷台南傳真)

黃金雨來了！往年每到6月，阿勃勒盛開季節，台南多處街道及風景區一片耀眼金黃，原訂6月登場的「2021虎頭埤阿勃勒花季」因疫情宣布取消，但園區飄下黃金雨，美不勝收，雖正值疫情警戒期間，虎頭埤也休園，虎頭埤風景區將花況美照與動態影片呈現在粉絲專頁及虎頭埤官網，邀民眾線上觀賞黃金雨，欣賞虎頭埤阿勃勒之美。

台南市長黃偉哲表示，位於新化虎頭埤風景區的阿勃勒，今年花也開得相當茂密，虎頭埤的阿勃勒依畔湖邊，花開較其他各處都晚，微風吹動時，黃色花瓣繽紛飄落，彷彿下一場黃金雨，散步在黃金地毯上相當美麗，但因應國內疫情嚴峻，配合中央疫情指揮中心宣布全國疫情三級警戒，關閉公共場所政策，園區也配合休園，只能改以線上方式，讓市民欣賞虎頭埤阿勃勒之美。

觀旅局長郭貞慧表示，受新冠疫情三級警戒影響，台南市各大景點、風景區全數封閉，原訂6月間登場的「2021虎頭埤阿勃勒花季」也宣布取消，但為讓民眾宅在家裡也能欣賞被阿勃勒黃金雨包圍的療癒感，虎頭埤風景區特地將花況美照與動態影片呈現在粉絲專頁及虎頭埤官網上，讓喜歡虎頭埤阿勃勒又無法出門的的民眾可在家中「線上賞花」！

因應疫情，虎頭埤風景區區同各大風景遊樂區暫定休園至6月28日(配合中央疫情指揮中心三級警戒解除日期調整)，但園區休園不停工，上班員工進行園區清潔整理，特別加強清理園區內水溝、修補路面、強化標示、植栽補植等環境整理優化作業，期待疫情解封再度迎賓。