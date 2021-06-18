彰化連續第3天嘉玲。（截圖／吳敏菁彰化傳真）

中央流行疫情指揮中心18日宣布單日確診本土病例187境外移入1例，總計188例，彰化縣增加0例，下午3點，彰化縣政府將召開線上記者會，民眾可以收看彰化縣長王惠美臉書，將詳細說明彰化縣疫情情況。彰化縣已經連續第三天迎來嘉玲了，縣民開心，也提醒要守住，永遠留住嘉玲。

陳時中表示，今天死亡案例21例，也提醒打疫苗避免氣溫太高。並表示公私合作授權採購疫苗。彰化縣今天連續第三天迎來嘉玲，縣民狂賀，欣喜多條可怕傳播鏈延燒了近月終於斬斷，縣長王惠美表示，除非全台都零確診，疫苗施打也到一定比例，否則人流移動，餘火還是可能再燒起來，仍要嚴守防疫守則。

彰化疫情曾是全台第4高，累計251例確診，水果傳播鏈，麻將牌咖、醫院群聚感染，家族聚餐等，多條傳播鏈延燒，一度讓人很緊張，彰化縣衛生局採取大量匡列、大量篩檢策略奏效，把病毒圍堵在可以控制的範圍，並搶先一步提前預防社區殘留病毒，執行一旦呼吸道出現症狀，一律到醫院進行PCR免費篩檢，天羅地網，全面大圍堵，贏得縣民肯定。

但病毒難纏，葉彥伯表示，預防和監控重要，還是要維持一定篩檢量能。縣民也期待疫苗早日到位，全民施打，讓疫情真正進入尾聲。