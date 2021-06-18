1名網友住家的鄰居養了4條狗卻不注重清潔，導致狗的排洩物全堆積在戶外陽台走道，鄰居還會將排泄物丟在盆栽裡，造成一整排的盆栽內全是糞便；他的家人好心勸導對方還遭回三字經髒話，事後家人發現對方在自家門前釘上2個用符咒做成的人形物件，質疑是在詛咒，氣得他怒罵對方是惡鄰居，不排除提告。

1名網友在臉書「爆怨2公社」發文表示，他日前回高雄老家，發現家中一直有股狗的屎尿味，一問得知是鄰居家中養了4隻狗，但鄰居卻不常帶夠散步，導致陽台全是排泄物，某次還將1隻狗關在陽台長達2周，吠叫聲吵得住戶不得安寧，原PO的父親之後勸導鄰居遭怒回三字經，原PO得知後決定向動保處檢舉對方遺棄寵物。

1名網友住家的鄰居養了4條狗卻不注重清潔，導致狗的排洩物全堆積在戶外陽台走道，還會在自家門口釘上2個用符咒做成的人形物件。（圖／翻攝自臉書「爆怨2公社」）

原PO表示，該鄰居遭到檢舉後，他們家就經常遭到莫名投訴，他質疑就是該鄰居做出的，而環保局屢次到對方家中勸導，對方也是敷衍打掃了事，不過他的母親日前傳來照片，對方家門口出現疑似「釘小人」物件，是用符咒摺出人形，再釘到門上，他看到照片後則相當氣憤。

許多網友則留言，「貼個八卦鏡反射回去」、「惡鄰居沒法治，除非妳比他更惡，但我們都下不了手」、「天啊釘小人也太夭壽，那一盆盆都是屎嗎⋯⋯好扯鄰居是要曬乾當餅乾吃？」「什麼東西不收集，收集狗屎」、「他怎麼做、你就學他怎麼做、遇到瘋子、你一定要比他更瘋狂、更不講理、他就怕你了」。