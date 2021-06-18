據路透社統計，全球因感染新冠狀病毒而病歿的總人數已超過400萬這個悲慘的里程碑，因為許多國家乃難以採購足夠的疫苗為其人民接種。

雖然美國和英國等國家的新增病例和死亡人數有所減少，但是當首度在印度發現的Delta變種病毒成為擴散全世界的主要病毒株之際，許多國家仍然因疫苗短缺而陷入苦戰。

根據路透社分析，自新冠狀病毒大流行爆發後，全球染疫死亡人數過了一年多才達到200萬人，但接下來才用了166天就再增加了200萬人。

美國、巴西、印度、俄羅斯和墨西哥的染疫死亡人數在全球排名前五名，佔全球總死亡人數約50%。經人口調整後，秘魯、匈牙利、波士尼亞、捷克和直布羅陀的死亡率最高。

現在拉丁美洲國家正面臨著3月以來最嚴竣的疫情，全球每100個確診例中，就有43個出現在該地區。而上周人均死亡數最高的9個國家，全都在拉丁美洲。

隨著感染者出現年輕化的趨勢，玻利維亞、智利和烏拉圭的醫院主要收治的病患年齡介於25至40歲之間。在巴西的聖保羅市、拉美的最大城市，其新冠肺炎患者已經占用了80%的重症加護病房（ICU）。

以7日平均值來看，印度和巴西的每日死亡人數最高，且仍然苦於火葬場跟墓地不足。路透分析指出，印度每日染疫死亡人數占全球報告總數的三分之一。

許多衛生專家認為全球官方死亡數其實被低估，世界衛生組織（WHO）上個月估算的死亡人數要高出許多。

由於疫苗極度短缺，較貧窮的國家難以為其人民接種疫苗，因此希望富國捐出更多疫苖協助全球對抗這場大流行病的呼聲高漲。泛美衛生組織主任Carissa Etienne周三表示，美洲的主要問題在於疫苗的取得，而非疫苗的接受度，她並呼籲捐贈國盡快配送疫苗。

此前七大工國集團(G7)成員國已經承諾提供10億劑新冠肺炎疫苖，幫助較貧窮的國家為其居民接種。