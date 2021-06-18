中鋼(2002)18日上午召開董事會，通過今年股東會延後至8月30日召開。

中鋼公司表示，因應新冠肺炎疫情，配合金融監督管理委員會指示，110年股東常會延後召開；今日董事會決議，股東會開會時間為110年8月30日(星期一)上午9時。開會地點：高雄市小港區中鋼路1號中鋼公司大禮堂。原訂股東常會各項議案維持不變。

中鋼今日董事會，通過生產部門副總經理任命案。中鋼公司生產部門副總經理，由生產部門助理副總經理陳守道升任，自110年6月18日起生效。

陳守道經歷中鋼公司軋鋼二廠第一熱軋鋼帶工場副主任(99年11月-102年3月)，中鋼軋鋼二廠第一熱軋鋼帶工場主任(102年3月-104年5月)，中龍鋼鐵軋鋼廠廠長(104年6月-105年10月)，中鋼公司軋鋼二廠副廠長(105年10月-106年9月)，中鋼公司軋鋼二廠廠長(106年10月-108年12月)，中鋼生產部門助理副總經理(108年12月迄今)。