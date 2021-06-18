行政院記者會

行政院宣布授權台積電及鴻海代表政府洽購1000萬劑BNT疫苗，民進黨立法院黨團總召柯建銘今在立院協商紓困預算時披露，大家都不希望疫苗買得太貴，但疫苗的價格，就是會受採購時間、數量而不同，政府不可能去當白痴，「講坦白的，郭台銘現在要買的是42塊美金(約新台幣1176元)，所以大家不要想像政府是盤仔。」

立法院即將在今天下午三讀2600億的紓困預算，針對衛福部以每劑881元的價格購買國產高端疫苗，國民黨立院黨團提案指出，881元已超乎國際三期臨床實驗通過的疫苗價格，要求衛福部重新檢討國產疫苗的採購合約。但該提案遭民進黨及衛福部反對，最終須送院會表決。

國民黨立院黨團總召費鴻泰強調，高端疫苗只有做二期期中報告，但政府卻花881元購買，比世界上任何一個國際認證的疫苗更貴，這能讓國人信服嗎？蔡政府怎麼可以為了一家公司做出這樣的決定，你的專業良知在哪裡，我們買了全世界最貴的藥這樣合理嗎？

費鴻泰說，高端疫苗只做了二期，有效性也不知道，政府卻準備要給老百姓施打，「買高端的價格，我不相信買不到BNT、買不到莫德納，指揮中心真的做了非常可恥的事情。」

對此，衛福部長陳時中僅回應，這是一種談判的過程，但是這也不是最貴的價錢，衛福部會隨時檢討合約，「當然可以參考國際標準，但是合約已經訂定了。」

民進黨立委羅致政也強調，拿國產疫苗與國際疫苗的價格做比較是假議題，因為每個國家買的時間不同、數量不同，價格一定不一樣，光是歐盟買AZ就買6億劑，這價格怎麼比？很多國家也是連二期實驗都沒進入就先買，先賭一把再說。

這時，柯建銘接話說，這個議題大家不用爭辯，「我希望我們不要買得太貴，政府也不可能去當白痴」。他接著說，郭台銘現在買的價格是42塊美金，「講坦白的，大家不要想像說我們是盤子，後面還在談嘛，我們當然希望郭台銘能成功，但這跟時間還有數量都有關係。」

柯建銘表示，事實上政府也不斷探詢其它可能性，但價格都漲得很高，即便如此，要買也不見得買得到。至於國產疫苗我們採購價格是800多元，以後如果要繼續採購，談的數量不同、價格也會有不同，不先預訂就買不到，畢竟這是戰略物資。