旅美台灣好手林子偉之前遭雙城隊移出40人名單、經指定讓渡程序下放小聯盟，回到3A聖保羅聖徒隊後出賽沒幾場又進入傷兵名單，本季僅在大聯盟出賽1場，效力統一獅隊的堂哥林岱安表示，若林子偉在美國沒有空間，希望他能夠回來中職。

林岱安透露，自己之前曾與林子偉及他老婆聊過未來的發展，「這幾年是比較不順，有跟他老婆聊過，她是希望子偉繼續留在美國打拚。他的能力不錯，但沒有空間的話，還是希望他回來中職，畢竟中職也是希望有他這樣的大人物。」

而林岱安今年得點圈表現十分理想，得點圈打擊率5成17，排名全聯盟第一，他指出關鍵之處就在於企圖心，「後段棒次要想辦法把攻勢連接到前面，所以怎麼攻擊就滿重要的，場上的企圖心要拿出來，不過也是自己運氣比較好才能把隊友打回來啦！」

林岱安對於自己得點圈的掌握度感到滿意，但他更重視自己擔任捕手時引導投手的這一環，「最重要還是要怎麼幫助球隊往贏球方向走，擔任捕手如何引導投手是最重要的，之前與中繼投手的溝通不是很好，剛好趁這段時間與隊友做溝通。」

而在疫情期間多數人都減少外出，林岱安也盡量宅在家中追劇，「其實對職棒球員來說，出門走走是紓壓的方式，現在不能出去走走真的蠻悶的，自己本來不追劇，但老婆、隊友也開始追劇，也開始在追了，最近在看韓劇『窺探』，因為是犯罪的，剛好可以去思考，動腦一下。」