AZ疫苗12日開始大規模接種，近期卻陸續傳出接種後猝死情形。根據中央流行疫情指揮中心統計，目前共接獲25例死亡通報，目前有5人解剖，3人解剖結果出爐，除日前公布的動脈硬化心血管疾病，新增的1人為是主動脈瘤破裂的南部90多歲老翁。

發言人莊人祥表示，目前疫苗死亡事件共有25例通報，其中85歲以上有14人，75-84歲有6人，65歲以上3人，65歲以下2人。25人中，有5人住在長照機構，4人洗腎。另22人有慢性病史，3人調查中。

莊人祥表示，25人中，目前有5人解剖，3人知道結果，其中2個人動脈硬化心血管疾病，另新增的1人是是主動脈瘤破裂，為南部90幾歲老翁，15日接種疫苗，17日意識改變送醫，血紅素只有6.5。

指揮官陳時中說，參與解剖者可以獲得30萬補助，台灣人比較不喜歡解剖，但是釐清死因可幫助更多人。打疫苗的後續救濟，也會從寬認定。疫情監測組組長周志浩表示，為了協助釐清死因，接受解剖的個案家人，會補助30萬元，作為慰問或協助喪葬的費用。