年中電商盛事618購物節到來，你正打算入手手機或是新辦門號嗎？繼中華電信、台灣大哥大以及遠傳電信公布相關活動資訊後，亞太電信、台灣之星也加入戰局，趕緊來了解一番！

【亞太電信】

亞太電信數位門市即日起至6月27日推出限時12天，限量1,500門「1+1輕鬆辦」活動。月租只要199元的4G不限速上網吃到飽方案，不限身份，新申辦和攜碼用戶均可申請。此外，凡成功申辦199元方案者，不用序號，沒有額外門檻，再享第二門618電商大促獨享資費4G輕速上網吃到飽，月租只要66元優惠，加碼再送6GB不限速上網流量。

成功申辦兩門者，獨家再送醫美品牌晶鑽生醫2021年新品「璀璨發光系列」保養品（共兩瓶，商品價值最高達2,880元，採隨機出貨），防疫期間，一次帶走兩個上網門號，提供家長和小孩在居家辦公、遠距上課均享有穩定上網體驗外，長時間佩戴口罩防疫之餘，宅在家也能呵護你的水嫩肌膚。

【台灣之星】

台灣之星宣佈「618快閃限定」優惠，即日起至2021/6/21推出四日快閃限定方案，不論是想要單辦門號、辦門號搭商品還是直接購買防疫物資，搭配指定資費及指定商品，通通可享「第二件半價」。活動詳情包含：

(1)單辦門號：網路門市申辦月租$188上網吃到飽，加購第2門只要半價$94，自己用或給家人用都划算，每月月租費加$100可升級影音娛樂全餐方案，七大影音娛樂加值服務月月換；

(2)辦門號搭商品：申辦5G月租$599起指定資費方案，精選多款手機、筆電、平板及購物金等防疫標配商品免費帶走，同樣享加購第2門4G上網吃到飽單門號只要$94；

(3)買防疫物資：如果沒有辦門號的需求，也可以上台灣之星「買東西購物商城」線上購買防疫物資組合，加購指定商品，可享加購第二件半價優惠。