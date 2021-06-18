50歲導演錢人豪過去執導過《混混天團》，也曾以《京城81號2》創下大陸2.3億人民幣票房（約近10億新台幣）。昨(17日)他宣布與結婚10年的老婆辦了離婚手續，但兩人是和平分手，一起從家中出門去戶政事務所辦手續，之後又一起回家陪5歲兒子，自嘲說：「孩子不知道爸媽一起出門回來已經是朋友」。

錢人豪去年推出首部海上災難電影《海霧》，過去他爭議事件多，2011年爆出與前女友金錢糾紛，錢人豪後來澄清有接到前女友電話，「她說銀行還有利息之類的帳務尚未清，但她已付了，我問她數目很大嗎？她說也不大，所以我就處理好了。」其他不願多談。

錢人豪發文。（圖／翻攝自錢人豪臉書）

昨錢人豪曬出跟太太的黑白自拍照，宣布兩人已辦理離婚，透露去年他過50歲生日，決定對自己好一些，也決定好好照顧兒子「錢寶」，就和妻子協議離婚，「有時候做朋友或許更好，也許還可以一起去國際影展，一起像以前一樣跑電影映後，幫忙翻譯，偶而還可以出來吃喝聊天，記住美好的部分，其他不愉快就讓它過去並期許不要再發生。」

錢人豪和太太在戶政事務所打卡自拍。（圖／翻攝自錢人豪臉書）

錢人豪強調，之後開銷仍由他負責，不會讓前妻跟小孩吃苦，他也感受到重獲新生，在戶政事務所跟前妻聊天時，是兩人這一年來難得可以輕鬆對話的時刻，兩人臉上都掛著笑容，回家前還買了玩具跟食物給兒子，而小孩渾然不覺父母親已經僅是朋友關係，讓錢人豪打趣說要開始記錄「單親老爸日記」，朋友也祝福兩人都有更好的未來，「能像您這樣好聚好散也是很難得」。