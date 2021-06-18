因應618年中購物節，現金回饋網ShopBack公布相關活動！ShopBack指出，防疫期間網購成為民眾日常與小確幸，為了讓大家感受618加碼誠意，當天有超過百家電商限時加碼回饋，還有12大電商早、晚限時閃購，加碼幅度最高15倍。居家網購安全方便，現金回饋還能賺不停，現在就到ShopBack開啟你的618年中網購盛典。

ShopBack公布618當天與電商攜手推出百檔加碼優惠，內容包括：淘寶天貓可使用獨家折扣券滿599現折60，再賺最高10%現金回饋、三立電電購最高8%(原最高3%)、有閑電商Jolly Buy最高10%(原最高2.5%)、愛上新鮮20%(原8%)、東稻家居20%(原3%)等，從民生日用、生鮮雜貨、居家辦公、時尚精品等。

18日早上跟晚上分別推出限時閃購加碼活動。早上9點開始到下午3點，由時尚精品、運動健康的六大品牌限時加碼6小時，包括：NET-A-PORTER、NIKE、Juice store、桂格官方嚴選-佳格健康GO、Farfetch、Selfridges等，最高25%。晚上從下午6點開始到12點，主打日用品、生鮮雜貨以及3C書籍，包括Pinkoi、東森購物、生活市集、 誠品線上、Pick Up 鮮拾、松果購物，最高20%。

活動期間內(6/16~6/20)前往東森購物下單，還能抽價值超過2萬元的禮券、當天跨店消費滿9間、11間還能獲得最高500元獎勵金等，多項購物任務等你來過關！