受疫情影響，靜宜大學今年的畢業典禮及天主教學校重要儀式「畢業感恩彌撒」皆改為線上舉行！（靜宜大學提供）

靜宜大學勉勵畢業生在未來職場與生活，需找到自己的「使命」，並逐步達標，帶著天主的祝福，迎向璀璨未來！（靜宜大學提供）

靜宜大學部分系所透過虛擬互動軟體，打造與真實禮堂相同空間，還有師生期待、專屬個人角色的撥穗、頒獎、致詞鼓掌等溫馨與隆重的互動。（靜宜大學提供）

靜宜大學部分系所透過虛擬互動軟體，打造與真實禮堂相同空間，還有師生期待、專屬個人角色的撥穗、頒獎、致詞鼓掌等溫馨與隆重的互動。（靜宜大學提供）

受到新冠肺炎疫情影響，靜宜大學今年畢業典禮及天主教學校重要儀式「畢業感恩彌撒」皆改為線上舉行；部分系所並透過虛擬互動軟體，打造與真實禮堂相同空間，還有師生期待專屬個人角色的撥穗、頒獎、致詞鼓掌等溫馨與隆重的互動，彌補沒有實體畢典的遺憾，為大學生涯留下值得紀念的回憶！

靜宜大學董事長暨天主教台中教區主教蘇耀文指出，靜宜大學是「主顧修女會」所創辦，英文Providence University象徵天主眷顧的大學！1920年主顧修女會派遣靜宜創辦人「蓋夏姆姆」與5位修女，從美國遠渡重洋到中國河南開封，從事福傳和教育的使命。1948年來到台灣，創辦靜宜大學。過程中雖然遇到許多挑戰，但她們堅忍不拔，懷抱著信心、勇氣跟熱情，難行要行，為教育及弱勢族群貢獻心力。

主教蘇耀文勉勵畢業生，以愛與服務的核心價值及信念，回饋社會，並延續靜宜歷史，成為地上的鹽、世界的光！

「各位畢業班的同學，畢業快樂！」校長唐傳義說，受到疫情影響，師生在生活中，戴口罩保持社交距離、避免群聚；在學習上，則善用數位平台資源及線上課程，停受到課不停學，並將防疫當做共同使命。他以創立靜宜大學的「主顧修女會」，100年前來到亞洲，克服語言、財務及戰亂等挑戰的故事，勉勵畢業生在未來職場與生活，需找到自己的「使命」，並逐步達標，帶著天主的祝福，迎向璀璨未來！

行政副校長王孝熙說，大學畢業是人生的新起點，將面臨更多的挑戰與學習，希望每位畢業生以積極態度與行動力，為職涯增添亮點，開啟人生更多可能性。

公共事務副校長暨秘書長簡義信，祝福畢業生踏出校園進入社會，不管學以致用或斜槓人生，都能堅持自己的理想勇往直前！歡迎畢業生常回母校與師長敘舊，再次感受美麗的校園及全台最美的校園咖啡館「主顧咖啡二館」。

靜宜校友總會理事長蔡陽明指出，校友總會非常樂意成為畢業生最佳的後盾，提供資源並分享人生經驗及寶貴的人脈資源，期望帶著學校滿滿祝福，迎向美好的明天！

期望透過虛擬畢典，讓資傳系畢業生與教師擁有具臨場感與難忘的回憶！資傳系主任劉國有指出，今年採用虛擬互動軟體「Gather Town」，每位畢業生在「虛擬畢典」中，像動畫遊戲一樣擁有專屬角色，還能打造典禮空間及鮮花、氣球等相關布置。師生以視訊鏡頭和麥克風，進行互動交流及對話，也有畢典最重要的撥穗、致詞及合照留念等互動儀式，讓畢業生留下印象深刻回憶。

國企系應屆畢業生吳宜臻說，畢業前夕面臨突如其來的嚴峻疫情，無法舉辦期待的謝師宴及畢業典禮，有些許遺憾！但透過遠距上課與線上畢典也留下另類回憶，為大學生涯劃下難忘句點。