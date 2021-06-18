為使無人承認繼承遺產管理更周全，並保障權利人權益及增裕國庫收入，財政部國產署呼籲，我國還有1,888件未結案的無人遺產案件，盼專業律師、會計師及地政士等同意擔任遺產管理人職務。

國產署表示，依民法無人承認繼承遺產規定，繼承人全部拋棄繼承或繼承人之有無不明者，利害關係人或檢察官可聲請法院選任遺產管理人。法院受理聲請後，依職權視個案情形審酌並徵詢適任者擔任遺產管理人意願。

遺產管理人職務需多方蒐集被繼承人遺產、清理債權債務關係，遺產於清償債權並交付遺贈物後，如有賸餘，歸屬國庫。遺產管理人職務多涉及法律、商業、地政專業領域及相關訴訟程序，希望具有專業知識能力律師、會計師及地政士等人士投入公益職務。

國產署進一步表示，該署或所屬分署擔任遺產管理人，截至2021年5月還有1,888件未結案件，因遺產管理案件各項作業繁瑣，且大多面臨「被繼承人遺債大於遺產，多涉有訴訟爭執」、「被繼承人之債權債務法律關係複雜，清理困難」、「進入強制執行拍賣程序無人應買，債務無法處理」等問題，辦理時程冗長。

為加速清理代管遺產未結案件，國產署自2015年訂定年度清理計畫，針對未結案件，逐案研析處理對策，以去化代管遺產案件。2018年至2021年5月約清理886案，收歸國有遺產總值達38.45億元，包括土地974筆、房屋73棟、現金7.01億元。