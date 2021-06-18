福斯集團(VAG)旗下子公司奧迪(Audi)打算在2026年不再製造和生產新款燃油引擎汽車，奧迪執行長Markus Duesmann周四在奧迪總部Ingolgstadt市的一場管理會議上宣布該計畫。2026年開始的新款汽車只能是電動驅動的，不會再推出新款燃油引擎汽車。

南德日報的報導，根據新的計畫，Etron和Etron GT電動車型號將為Q6休旅車提供下世代車款的電動動力；緊接著，A6、A4和A3車款也將轉型為電動化。但是舊款燃油引擎汽車將繼續銷售。

相關討論早已存在於公司中。奧迪母公司福斯集團曾於2019年宣布，將於2026年退出燃油引擎的開發；姊妹公司保時捷也在計畫911系列車款的退出燃油引擎。

除了奧迪，富豪汽車也已宣布逐步淘汰燃油技術。戴姆勒也計畫退出，雖然尚未詳列日期細節。BMW執行長齊普斯(Oliver Zipse)則不希望對終止汽油引擎作出承諾。