技嘉(2376)獲選入列「台灣指數公司特選高股息低波動股價指數」成分股，近2個交易日股價突破盤整，今收盤價125元，創一個月來新高價，周漲幅達12%，表現優於大盤，外資昨天加碼逾2000張。

台灣指數公司17日公布「台灣指數公司特選高股息低波動股價指數」2021年第1次成分股定期審核結果。成分股納入和刪除之變動自6月17日盤後生效。成分股納入14檔個股包括：卜蜂(1215)、南亞(1303)、中興電(1513)、光寶科(2301)、技嘉(2376)、京城銀(2809)、華票(2820)、元大金(2885)、新光金(2888)、第一金(2892)、統一超(2912)、禾伸堂(3026)、盛群(6202)、群電(6412)等。

技嘉5月雖受到中國消費者抵制風波衝擊，但自結單月合併營收仍以116.02億元，連續第3個月刷新歷史紀錄，較上月增加5%，較去年同期成長達52%，累計前5月合併營收達510.15億元，較去年同期成長64.4%。全年營收將可望衝破千億元。

技嘉今年兩大成長動能為顯示卡與伺服器，其顯卡業務受惠挖礦商機大，估計顯卡出貨以虛擬貨幣為應用的占比有雙位數水準，第二季仍維持高檔；而伺服器受惠遠距商機使訂單增加之外，亦有新客戶加入。

此外，技嘉GIGABYTE ADCU3-100車載決策控制與AI邊緣運算平台，實踐自動駕駛。透過車輛周邊感測器與超強運算能力，即時收集與傳輸數據，藉以分析車輛與駕駛人狀態並做出即時駕駛決策，並提供智慧電源設計與管理系統、無風扇特殊散熱機殼設計，可確保主機系統在車輛行駛中穩定運作，為新一代交通的想像提供了更明確感。