刑事局偵查第一大隊日前接獲檢舉，指有不法詐保集團涉嫌以低價購買劣質雙B二手車，偽造買賣合約報高車價後投保高額全險，生效後再製造全毀車禍藉此詐保。警方循線將49歲王姓主嫌查緝到案，經溯源偵辦又查獲車手集團及洗錢水房，共逮獲21名嫌犯。

警方調查，去年2月一名陳姓男子駕駛一輛BMW大7行經淡水區小坪頂三叉路口時，整輛車突然往右邊開、衝進釣魚池內滅頂。

警方追查，一輛全新的大7要價500多萬元，王嫌先花了近百萬元購買了一輛事故車，再溢價投保220萬元的保險，並委由陳男駕車製造假事故詐保，王嫌已領到150萬元的保險金，保險公司察覺有異後趕緊凍結支付剩下的保險金。

警方發現，王嫌除詐保外，還委由黃、譚姓共犯，招攬民眾申辦人頭電話及人頭帳戶，再將人頭金融帳戶提供給電信詐騙集團。

專案小組擴大偵辦，發現詐騙贓款被轉至一家人頭公司帳戶內，再洗錢至境外，鎖定該洗錢轉帳水房主嫌是劉姓男子後立即執行搜索，查扣現金4萬元2200元、電腦主機、USB隨身碟、行動電話16支、人頭存摺11本、銀行U盾1支、金融及信用卡共5張、人頭名片6張、匯款單據1張、行車紀錄器、電話簿及帳冊等贓證物，初估被詐騙民眾有20多人，損失金額約900多萬元。