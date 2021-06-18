美國在台協會台北辦事處長酈英傑18日在教育部長潘文忠與外交部長吳釗燮的遠距視訊見證下，獲國立中山大學線上授予名譽社會科學博士學位，表彰任內積極促進台美關係，增進兩國政府的互信情誼與合作交流。

酈英傑線上致詞表示，去年隨著「台美教育倡議」的簽署，讓雙方的合作也更加緊密，中山大學在這項倡議中扮演至關重要的角色，成為台灣第一個雙語教育培訓基地的所在據點，這將讓現已相當頻繁的美台人民交流，得以更上層樓。

酈英傑強調，AIT常用「真朋友，真進展」這幾個簡單的字來形容美台夥伴關係，意謂美國是台灣堅定的夥伴及真正的朋友，也代表美國言行相符，更代表美國與台灣是真誠地致力於協助彼此更臻成功。

中山大學表示，酈英傑擔任美國在台協會處長的3年期間，成功達成增進台美安全合作、增進台美經濟與商業關係、增進台灣在全球社會的角色、增進台美人民與人民間關係4項工作，展現外交領域的專業素養、溝通領導能力，及對台灣社會文化的高度認同，這些貢獻都深獲台灣各界肯定。

「中山大學將以擁有這位『名譽博士』為榮！」校長鄭英耀指出，酈英傑致力推動台美雙語教育的貢獻教育部與美國在台協會今年3月就在中山大學舉辦「台美教育倡議─雙語教育研討會」，並當場宣布將於中山大學成立全國首座「雙語教育區域資源中心」，這使得中山能以更國際化的高度，為台灣培育更多下一代雙語人才。

教育部長潘文忠表示，教育部在高雄籌設成立的雙語教育培訓基地，是得力於美國在台協會的諸多支持，酈英傑獲得中山大學榮譽博士可謂實至名歸。

外交部長吳釗燮表示，過去3年來，AIT在酈處長的帶領下，推動台美關係成果有目共睹，台美雙方不論是在高層互動，軍事安全、經貿或教育等各方面的密切交流，「酈處長是幕後最大功臣」，他是台灣的真朋友！