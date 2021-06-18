中鋼董事會通過 股東會8月30日舉行 15:022021/06/18 中時 曹明正 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 中鋼董事會通過，股東會8月30日開。（中鋼公司提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 原訂今天舉行股東會的中鋼公司因疫情升溫，日前金管會要求各股票公開發行公司6月底前停開股東會。中鋼公司今開董事會，通過股東會於8月30日上午9時舉行，另通過生產部門副總由原本代行的助理副總陳守道真除。 股民討論很高的中鋼股東會紀念品，今年為「熊愛台灣棘輪起子工具組」，雖然股東會已敲定8月30日，但中鋼表示，屆時若疫情還在三級警戒，當天仍不受理領取，將另安排時間；若已降到二級以下則會公告領取時段與地點。 用電量連日創紀錄 18日有機會再創新高 天成飯店集團各館推出「客房日租專案」 每日最低800元起 #股東會 #8月 #30日 #舉行 #中鋼公司 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《日股》科技領軍 日經午收紅 12:172021/06/18 財經 《國際產業》無畏疫情 三星開發者大會10月應可照辦 10:522021/06/18 財經 中鋼董事會決議 通過股東會召開日期 14:202021/06/18 財經 美中爭執不斷 白宮考慮拜習會 10月G20會議為可能時機 04:142021/06/18 國際 白宮擬「習拜會」 有望10月G20峰會登場 11:412021/06/18 財經 雲林再增2長者過世 皆在15日接種疫苗 已累積4人死亡 13:172021/06/18 生活 《台北股市》台股造市制度30日上線 140檔優質冷門股入選 07:452021/06/18 財經 陳宗彥證實：下午4時24萬劑疫苗抵台 效期至今年12月15日 09:472021/06/18 生活 雙北6月火化增 死亡數疑蓋牌！是否和疫情相關 殯葬業者不願揣測 04:102021/06/18 社會新聞 長華四可轉債將自6月18日恢復申請轉換 09:122021/06/18 財經 影》熊出沒注意 日札幌出現熊與裸男奔跑街頭 14:012021/06/18 國際 財經熱門新聞 長榮「被抓去關10天」 散戶注意：這檔要噴了 - 財經 要打國產疫苗？企業主管最新調查結果：驚人 - 財經 矽晶圓 明後年恐大缺貨 - 財經要聞 - 工商時報 長榮、陽明、萬海有多強？謝金河曝三雄幹掉這家陸企 - 財經 郭台銘提8點聲明 盼會見蔡英文總統：公開授權買疫苗 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。