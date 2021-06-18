原訂今天舉行股東會的中鋼公司因疫情升溫，日前金管會要求各股票公開發行公司6月底前停開股東會。中鋼公司今開董事會，通過股東會於8月30日上午9時舉行，另通過生產部門副總由原本代行的助理副總陳守道真除。

股民討論很高的中鋼股東會紀念品，今年為「熊愛台灣棘輪起子工具組」，雖然股東會已敲定8月30日，但中鋼表示，屆時若疫情還在三級警戒，當天仍不受理領取，將另安排時間；若已降到二級以下則會公告領取時段與地點。