新竹縣長楊文科18日說明縣內疫情，新增一名確診者為B長照機構住民，另外日前公布的產婦確診者，經過二採陰，由中央流行疫情指揮中心確定移除案後，產婦母子採檢均為陰性，新竹縣確診人數維持71人。

楊文科表示，案13408在生產後確診，因此提報為個案，不過後續採檢為陰性，新生兒同屬陰性，由CDC移除案後，排除為確診者。

楊文科也表示，新增確診個案為案13781，為B機構長期住民，第4次採檢後確診，因長期在機構內，因此沒有活動史。楊文科也特別說明，案13560的疫調狀況，由於他所屬的C長照機構內，共分為ABC共3區，案13560均在沒有確診者的B區服務，因此起初未列入居家隔離對象。

後續因護理人員案12474確診，案12474因管理3個區域、往返走動，因此案13560被匡列為居家隔離對象，後續採檢確診。

楊文科也表示，新竹縣出動快篩部隊，已完成16間機購2050人採檢，均為陰性，企業移工5800餘人也為陰性，竹東鎮18日上午第2波快篩，均為陰性。快打部隊也持續接種，目前接種率為55％，楊文科也對接種疫苗後過世的案例表達遺憾。

新竹縣衛生局長殷東成也表示，目前疫苗不良反應通報有5人，症狀包含肌肉痠痛、發寒、發燒等，非嚴重不良個案。縣內也有11家企業自主快篩，2531人均為陰性。