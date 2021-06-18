中鴻公司18日開出110年7月份內銷及110年7月～9月份外銷盤價，會中決議，內銷部份，熱軋平盤、冷軋平盤、鍍鋅調漲600元/噸。外銷價格部份，依產品及地區別調漲0~40美元/噸，實際報價視當地市場行情而定。

豐興條線盤價每公噸調漲500元 連三個月漲
環球晶、合晶 外資調升目標價
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