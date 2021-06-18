中鴻7月份盤價呈平高盤走勢 以協助穩定物價 15:032021/06/18 工商 林憲祥 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 中鴻公司18日開出110年7月份內銷及110年7月～9月份外銷盤價，會中決議，內銷部份，熱軋平盤、冷軋平盤、鍍鋅調漲600元/噸。外銷價格部份，依產品及地區別調漲0~40美元/噸，實際報價視當地市場行情而定。 豐興條線盤價每公噸調漲500元 連三個月漲 環球晶、合晶 外資調升目標價 #中鴻 #內銷 #調漲 #部份 #月份 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 盤中冷卻機制延長至13：25 自6／28起實施 11:402021/06/18 財經 《鋼鐵股》內銷觀望、外銷續強 不鏽鋼廠營運有撐 12:172021/06/18 財經 矽晶圓現貨再漲 兩大外資齊讚指標股 09:042021/06/18 財經 不用看貨櫃臉色 散裝航運一掛都漲停 11:232021/06/18 財經 陸港觀盤－大宗商品價揚 衝擊陸企獲利 04:102021/06/18 全球財經 林鴻宇新曲MV宛如靈異實錄 粉絲驚嘆：半遮眼看完 13:382021/06/18 娛樂 郭董買疫苗 蔡政府態度180度轉變 王鴻薇恍然大悟：護國神山出手了 15:342021/06/18 政治 台積電主動提捐贈500萬劑BNT 政院：將授權永齡與台積電洽談 12:412021/06/18 政治 《類股》人氣火熱擋不住 航運股14檔飆漲停 11:092021/06/18 財經 《電子零件》獲利季季看揚 泰碩樂登月餘高價 12:342021/06/18 財經 《盤後解析》航運量大稱王 周線連5紅 14:162021/06/18 財經 財經熱門新聞 長榮「被抓去關10天」 散戶注意：這檔要噴了 - 財經 要打國產疫苗？企業主管最新調查結果：驚人 - 財經 矽晶圓 明後年恐大缺貨 - 財經要聞 - 工商時報 長榮、陽明、萬海有多強？謝金河曝三雄幹掉這家陸企 - 財經 郭台銘提8點聲明 盼會見蔡英文總統：公開授權買疫苗 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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