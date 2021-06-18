櫃買中心18日表示，為配合金管會推動「財富管理新方案」，滿足高資產客戶投資理財需求，櫃買中心於110年6月18日公告本國銀行發行結構型國際債券櫃檯買賣制度，以提供國人更多元的金融商品，提升我國金融產業之競爭力，並擴大我國資本市場深度與廣度。

金管會在今年第一季開放本國銀行得發行以外幣計價連結衍生性金融商品或為結構型之金融債券，並配套限制只能銷售給高資產客戶以上之投資人，而在商品連結標的方面，則規範須為主管機關認可之利率、匯率、股權、指數、商品及其組合等範圍。另為利於投資人次級市場買賣及資訊取得，櫃買中心亦規劃便捷之交易管道及透明的資訊揭露，相關訊息皆可於櫃買中心官網或公開資訊觀測站查詢。

櫃買中心表示，本國銀行發行的外幣計價結構型金融債券，亦屬國際債券之範疇，但其還本付息條件得以結構式設計，並且可能會侵蝕本金，因此除了規範投資人資格條件外，並提醒投資人於交易前，應慎重衡量自身之財務狀況，並明確瞭解該交易之性質，及確實做好風險評估。