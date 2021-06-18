【愛傳媒獠次郎專欄】水，是生命的重要元素，也是生活的重要資源，所以自古以來，水利工程就是極為重要的建設，因此台灣不僅只有日據時期由八田與一所興建的「嘉南大圳」而已，早在清代就有郭錫瑠在台北興建的「瑠公圳」、施仕榜在彰化興建的「八堡圳」，以及曹謹在鳳山興建的「曹公圳」，但這些水利工程，不是官蓋的，就是有錢人請人來做的，只有高雄湖內區的「涵口圳」，卻是由一位平民百姓費盡心力，好不容易才興建起來的，但如今，它看起來卻猶如一條臭水溝般，只能從橫跨在溝渠上油漆斑駁鏽蝕的牌匾，才知道它竟是如此偉大的水利工程。

但講到「涵口圳」，得先從湖內區說起，它就位於高雄市的西北部，北方隔著二仁溪，再過去便是台南市的地界，所以湖內區的地理位置在古時是非常重要的，只要往來府城和鳳山縣城都必須經過，因此先民很早就來此屯墾居住，但早年這裡並沒有任何水利設施，導致灌溉不足，農田耕作不易，而每遇旱季，水源更是枯竭，或逢豪雨，農田則變成水鄉澤國，百姓因年年作物歉收，以致生活相當困苦，根本就是民不聊生。

直到有位名叫林志欽的人，從福建省泉州府西安縣渡海來臺，先住阿公店（今岡山），之後遷移到湖內葉厝村，才為了幫助農民解決灌溉、水患的問題，而在嘉慶二十五年（西元一八二零年），策劃引進二仁溪的溪水，便開始進行「涵口圳」的興建工程，沒想到，因引導水路的用地問題，引起部份地主不滿，竟指控林志欽侵佔，而當時的地方官，既不重視水利工程，也不明辨是非，竟判林志欽有罪，並在他的手腳加上鎖鐵鍊，押入大牢。

但林志欽雖敗訴，可他仍是不服，所以歷經十三次上訴失敗，而每次敗訴就必須加鏈一條，以致林志欽除了坐牢之外，還得披掛十三條鏈條在身上，以致他因乏力而備感痛苦，好在林志欽意志堅定，並不為此氣餒，最後逕向福建省最高司法機關，申訴複審，幸蒙受理，才終獲平反，解除鎖枷，無罪開釋。

於是，他繼續開鑿「涵口圳」，歷經二十三年之久，才終於在道光二十二年（西元一八四二年）九月竣工完成，涵口圳一經築成，水流暢通，灌溉順利，所有農作物年年豐收，民生才大為改善，目前仍是湖內地區重要的灌溉水道。

作者本名劉自仁，台灣大百科徵稿比賽兩屆冠軍，著有《台灣奇廟故事》等著作

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