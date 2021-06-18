【愛傳媒葉毓蘭專欄】毫無意外地在這次的紓困政策中，我們的新住民朋友被忘了！

簡單的從每個紓困網站平台中只能輸入中華民國身分證字號就能明白，蔡英文常掛於口中的「我們都是臺灣人」在此危難的時刻，是多麼的虛情假意！

我要提醒執政黨在57萬的新住民人口中就有近29萬人未取得我國的身分證，他們為臺灣生兒育女、奉養長輩，而且大部分都是家中的經濟支柱，不僅撐起家庭的經濟重擔，也在臺灣社會的經濟發展中有所貢獻。

還記得前陣子移工爆發群聚染疫事件，新移民朋友們奮不顧身的投入通譯志工的行列，就為了協助政府盡快做好疫調。他們沒問是否有津貼？

他們沒要求有沒有足夠的防護裝備來支援，如此湧泉相報之情，相較於我們的冷落、差別待遇，真是天壤之別！

6月17日的協商會議中，我強力的要求執政黨，新住民族群不該在種種紓困的措施中被丟包！請盡快調整所有的機制，讓新住民朋友們也可以獲得應有協助！

作者為立委、前警大教授

照片來源：作者臉書截圖。

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