【愛傳媒特約記者賴御文報導】接連傳出新聞記者確診的消息，讓媒體圈人人不安。據了解，疫情指揮中心已經答應給第一線的記者打疫苗，不過相較於當初爭取的人數2174人，指揮中心同意施打的人數只有832人。

先前電視學會及衛星公會透過國家通訊傳播委員會（NCC）爭取施打疫苗，NCC也立刻向疫情指揮中心反映。不過指揮中心最後提供的疫苗數量卻打了3.8折。

NCC第一時間發文給電視學會及衛星公會，文內並且具體提到電視學會（台視、中視、華視、民視以及公視等無線電視）本次獲配數量為229人；衛星公會（東森、三立、TVBS等衛星電視頻道）為603人：「有關本會爭取第一線高接觸風險之廣電事業新聞從業人員施打嚴重特殊傳染性肺炎（COVID-19）疫苗一事，目前初步接獲通知，無線電視及衛星電視共獲配832人可施打。依據電視學會及衛星公會之前提報本會數字比例分配，電視學會本次獲配數量為229人；衛星公會為603人。」

中華傳播管理學會理事長、文化大學新聞系教授莊伯仲指出，第一線記者屬於高風險族群，而且除了電子媒體，還有平面媒體，如果疫苗數量仍夠，建議指揮中心優先幫記者們施打疫苗。