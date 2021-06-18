【愛傳媒特約記者吳思賢報導】喪屍電影正當紅，韓片《屍速列車》（照片為當時電影海報）更帶動了這幾年的新一波流行。到底「喪屍」有沒有科學依據？不少網友認為，喪屍的科學依據就是病毒，而狂犬病就是很類似的情況。

根據研究，狂犬病是一種病毒性的腦脊髓炎，是由狂犬病毒（Rabies virus）所引起。動物發病時的症狀包括性情改變、因為畏光而躲於暗處，之後進入狂躁期、具攻擊性，再之後因喉頭下顎肌肉麻痺而無法飲食，最後陷入昏迷而死亡。

從前述內容看起來，喪屍的情況確實很像狂犬病。對人類來說，更可怕的是，狂犬病一旦發病，致死率幾乎是100%，全球每一年死於狂犬病的人數達到為5-6萬人，多數在落後國家。

不過狂犬病跟喪屍相比，還是有根本的不同，因為狂犬病很快就會造成死亡，不像喪屍是「不死的活死人」。更重要的是對人類而言，絕大多數人在昏迷前都能保持意志，不會「發狂」，即使昏迷前也會出現呼吸困難、肌肉痙攣等症狀，不太可能再去追咬，目前也沒有發現人咬人感染狂犬病的證據。

倒是科學界擔心，美國為了消滅火蟻而採用的生物攻法，比較可能造成喪屍。

美國的生物科學家發現，寄生性的蚤蠅（Apocephalus borealis; Phorid flies）可以達成生物攻法。美國農業部研究昆蟲的波特指出，南美的蚤蠅會侵入火蟻的體內產卵，孵化的幼蟲會吃掉火蟻腦部的養分，讓火蟻漸漸失去知覺，出現奇異的行為，變成行屍走肉，最後因為頭部剝落才失去行動力。這種情況，正像是喪屍，只是目前只存在於蟻蟲而已。

除了蚤蠅之外，還有幾個美國的實驗室在研究可以對付火蟻的菌類和病毒。由於狂犬病病毒存在已久，目前沒有被研究推廣，造成大流行疫情的機率不大，讓人擔心的反而是跟蚤蠅相關的研究。

叉蠅危害的對象不只火蟻，而且會造成行屍走肉的也不只蚤蠅，還有其他生物及病毒。科學界擔心，如果有實驗室致力改造蚤蠅等生物體的遺傳基因，或是想透過相關病毒的變種來進行生物攻法，一旦出現意外，讓蚤蠅變異後大繁殖、甚至會寄生人類，或是出現變種病毒，那麼喪屍很可能真的成為下一次全球大流行的恐怖疫情。