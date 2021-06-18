中華電(2412)今日宣布，Hami雲端遊戲服務擴大支援iOS Safari版和Windows PC介面，更一舉擴大遊戲陣容達近百款，挾此波宅經濟升溫之際，強化5G內容軟實力。

中華電Hami雲端遊戲服務繼去(2020年)年8月正式上線後，廣受5G客戶好評；為提供宅在家的客戶享受螢幕更大、種類更多的暢快玩Game體驗，中華電今(18)日宣布Hami雲端遊戲服務擴大支援iOS Safari版和Windows PC介面，一舉擴大遊戲陣容達近百款，不論透過筆電、桌電、平板及手機都能盡情暢玩，全面滿足玩家的多元需求。

有鑑於5G的三大特性高傳輸、低延遲、大頻寬等特性，對於雲端遊戲發展背景條件相當友善，故電信業者也紛紛將劍瞄準雲端遊戲，盼藉由遊戲玩家的需求，帶動出更多的5G申辦潮，電信業者也均看好雲端遊戲將是後續重要的5G內容產業，加上現在正值台灣疫情階段，宅經濟需求升溫，也為雲端遊戲市場注入更多發揮空間。

依據中華電Hami雲端遊戲數據顯示，最受中華電信玩家歡迎的為競速賽車遊戲，《WRC世界拉力錦標賽》、《F1一級方程式賽車 2018》、《F1巨星卡丁車》；其次，為較受兒童族群青睞的知名電影遊戲，包括《迪士尼無限世界2.0、3.0》、《Disney Pixar勇敢傳說》、《汽車總動員2》、《樂高星際大戰系列》等，中華電Hami雲端遊戲讓客戶不需額外購買遊戲主機，搭配任何裝置與無線遊戲手把配對，即能宅家享玩頂級流暢的遊戲大作。

中華電本次更新多款深受核心玩家喜愛的熱門冒險遊戲，包括《荒野雙蛟龍：槍神》、《黑街聖徒III、IV、逃出地獄系列遊戲》、《王國降臨：救贖》等。