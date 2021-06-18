日本央行於18日表示，為應對全球異常氣候變化，將鼓勵金融機構增加相關貸款與投資。同時，日本央行也維持現行政策利率不變，也就是短期利率為負0.1%，10年期公債殖利率是0%。

日本央行指出，預計2021年底會推出綠色金融計畫，並在下一次7月的會議上，將會有初步輪廓。因為，從中長期來看，全球氣候變化可能對經濟活動、物價和金融現況有著極大影響。

從日本央行立場來說，支持民間金融業也有助於國家長期經濟穩定。

如市場普遍預期一樣，18日，日本央行把短期利率的殖利率曲線控制目標，維持在負的0.1%，並將10年期公債殖利率一樣放在0%。

同時，日本央行決定將2020年資產購買與疫情紓困貸款計劃，再延3個月到2021年底為止。藉此，日企外來資金活水得以延續下去。

另外，日本5月核心消費者物價指數（CPI）年增0.1%，這是自2020年3月以來首度增加。不過，距離日本央行2%目標值仍有很大差距。

不過，由於疫苗接種率漸漸增加，若再增加消費力反彈以及出口強勁下，日本下半年景氣回到復甦正軌機會將大增。