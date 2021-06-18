據衛生福利部的資料顯示，台灣65歲以上長者有21.8%每週至少出現3次在進食時嗆到的現象，平均約每10位高齡者中就有1人患有輕度以上的吞嚥障礙。生達(1720)集團總經理范滋庭說，集團秉持著預防醫學精神，同時積極配合政府推動長照的政策，專門研發營養保健品的百仕可正式推出一系列兼具安全、營養與美味的介護食，希望為咀嚼吞嚥功能障礙人士提供最佳的營養照護。

范滋庭說，照顧長者就像照顧小孩，最怕的是越養越瘦，這也是百仕可投入開發介護食的初衷。百仕可在生達醫藥集團全力支持下，引進專業技術進行研究，開發出一系列符合國際吞嚥障礙飲食標準IDDSI的專業介護食，讓食物在經過質地調整後，仍然能在觸覺(軟化、增稠)、味覺(原味呈現)、到視覺(形狀維持)全方位兼顧。鼓勵並幫助訓練由口進食，讓長者也能重享食的尊嚴與樂趣，也為照護者提供更省時便利的備餐選擇。

台灣已經進入高齡社會，除了老化，研究顯示，腦中風及帕金森氏症等疾病也容易有咀嚼吞嚥功能方面的問題。咀嚼吞嚥障礙不僅影響生活品質，也對健康造成威脅; 嚴重的話，還會引起營養不良或吸入性肺炎等併發症。因此，將食物入口時的軟硬質地加以分級調整的介護食，將可望大幅提高銀髮族與咀嚼吞嚥功能障礙人士的進食安全。

目前台灣大多數家庭為咀嚼吞嚥障礙者準備餐食的方式，都是用大量的時間將食物煮到軟爛，再用食物調理機攪打成剁碎狀、泥狀餵食，或是只能透過鼻胃管灌食來攝取營養。不僅烹煮時間太長、營養容易流失、營養密度低外，無法針對咀嚼吞嚥困難患者的生理狀況而準備的食物，也可能導致嗆咳。長期處在蛋白質及熱量攝取不足的情況下，更會造成體重減輕、營養不均衡、衰弱或肌少症等。