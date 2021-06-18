統一獅隊老將「嘟嘟」潘威倫本季轉往牛棚發展，新身分也逐漸在適應中，自己也會觀察學弟的調整模式，牛棚教練羅錦龍也會給予指導，至於挑戰150勝則是順其自然，「教練給予什麼任務就盡量去完成，不會排斥任何角色。」

今年春訓，潘威倫仍是以先發投手角色去做調整，不過開季後球隊牛棚戰力不理想，教練團也將他調往中繼，「球賽就是這樣，在球季當中或許會有些變化，當選手就是盡量去符合教練要求，雖然剛轉換身分、到牛棚很陌生，但也逐漸習慣這樣的步調了。」

潘威倫本季中繼出賽13場，21局投球中拿下3次中繼成功，自責分率1.69，表現不俗，但他認為自己還沒到百分百，「角色不一樣，在短局數、中後半段上場時，投球狀態及面對打者的心態還要再調整。」

生涯累積中職最多的145勝，潘威倫對於挑戰150勝並不強求，他強調一切都以球隊為主，扮演好教練賦予的角色任務，「最重要的還是身體狀況，只要身體狀況好都還有機會，能留在場上打拚就有機會達成紀錄。」

平時就滿愛看直播的潘威倫，在疫情期間也看了不少泡茶的直播，「看人家賣茶葉、茶壺，學一些專業知識，觀摩人家麼泡茶，學一些茶道，有興趣就會想去增加知識。」