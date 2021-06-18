鄭亞。（TVBS提供）

阿布劇中準備燭光晚餐宣示主權。（TVBS提供）

阿布（右圖）刻意讓鯰魚哥（左圖）知道自己才是正牌男友。（TVBS提供）

阿布以神秘人方式在TVBS《女力報到-男人止步》出場，以翦影現「聲」，霸氣命令鄭亞「上車」，氣場全開震懾眾人。網友留言討論，「看鄭亞表情這麼緊張，感覺是個狠角色」。

阿布搞笑透露加入《女力報到》心情，「雖然出場很有氣勢，但因為剛拍完台語戲，突然接拍國語，自己在家唸劇本常常台灣國語」，笑翻眾人。

劇中趙雅芝（鄭亞飾）在美國擔任模特兒時受到許多困難與壓力，還好當時有經紀人丁杰克（阿布飾），給予鼓勵與幫忙，才能有現在國際模特兒的成績。

鄭亞與阿布首次合作，鄭亞透露非常榮幸與他合作，「第一印象就是他比我想像中的更高，本人紳士又親切，對戲覺得很專業」。阿布表示，鄭亞是個很真的女孩，第一天她很有禮貌地打招呼，「很高興可以跟你合作，我從小就看你的冒險王」，當場被爆年紀的阿布笑著回她：「多小（指年紀）？」

阿布劇中飾演霸道經紀人，私下是否也和角色相似，阿布坦言對老婆不可能霸道，「因為跟老婆比霸道的話，我輸（笑）。但是孩子的常規教育上我是扮黑臉，會比較霸道點，不准就是不准」。

戲中阿布雖氣勢滿分，但個性拈花惹草，喜歡和漂亮女生攀談搭訕，談起私下過去也有搭訕經驗，阿布表示：「年輕時當然也搭訕過，還曾經在國外搭訕背殺美女，結果一轉身竟然是認識的台灣人。」

談起浪漫燭光晚餐安排，阿布透露自己是個務實、較不浪漫的金牛座，笑說：「我老婆對這點已經看開了。」但也急忙補充，若是生日或紀念日還是會安排浪漫晚餐。

鄭亞透露老公是個浪漫又有儀式感的人：「記得結婚紀念日那天，老公因上班晚上11點多才回到家，還是帶著一束紅玫瑰花與蛋糕回來，還手做紀念日燒肉大餐、香檳慶祝。」

鄭亞加碼分享，婚後老公曾因為她經營網路代購，一整天埋頭工作，「端著我愛吃的義大利麵、味噌湯，真的讓我好感動，非常貼心」。