國內疫情嚴峻，全台防疫三級警戒再度延長至28日，不過就有網友憂心「解封後第二次大爆發的機率」，貼文一出隨即掀起熱議，更有人點出解封關鍵，直言「國外早就洩題了！」

原PO昨（17日）在PTT「八卦板」PO文指出，6月28日可能就會解封，可想而知，解封後各地開始開放活動，娛樂場所、KTV、餐廳內用也紛紛解禁，讓他不禁憂心「但這樣還是有潛伏患者吧？如果沒打疫苗就這樣解封的話，二次大爆發的機率是不是很高？」

貼文一出隨即引起不少網友共鳴，「100％！國外都發生幾次了，沒有僥倖」、「以台灣人的素質，不用半個月一定會再大爆發一次」、「一定大爆炸，解封馬上報復性出遊」、「印度變種：我準備好了」、「即便90％的人守規定，10％不願意就夠爆了」。

也有知情網友指出解封關鍵在於「疫苗覆蓋率」，紛紛留言回應「疫苗覆蓋率70％前就解封的話，我只能說勇敢」、「關鍵還是在於疫苗覆蓋率要達到60％至70％，在此之前並沒有解封或降級條件」、「國外早就洩題了，疫苗施打率還不夠就解封，爆發率100％」、「請參考日本、美國，至少是有7成打疫苗才解封」、「外國一直演，疫苗唯一解」。