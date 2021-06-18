打疫苗疑猝死累計35例，指揮中心表示，這3種人暫緩接種。（本報系資料照）

全台打疫苗猝死累計35例。（中時新聞網製圖）

中央流行疫情指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳表示，當天或隔天接種完疫苗猝死，專家檢視逐一個案，有一些是長期慢性病使用藥物，也有部分最近不穩定，也急著要注射，接種疫苗很好，但建議如果原本身體狀況、慢性病不穩定也不急著施打，專家也注意近期天氣嚴熱，慢性病不穩定也是壓力也會影響身體情況，疫苗專家因此做出上述建議。

張上淳說，疫苗專家看個案時有幾例有發冷，發冷有很多原因，打疫苗也會、但心肌梗塞胸部不舒服也會有類似的現象，單用發冷難以區別是疫苗或其他疾病的表徵，無法靠這個就認定為疫苗副作用，如果出外勉強到外面去的壓力也會引起這些老人家生理變化，血壓上升等後續效應也會有顧慮，因此建議不穩定的要在適當的環境下，不要大老遠送至很遠的注射站，應至如平常有就診的診所施打疫苗、臥床則可以晚一點，打地方政府提供到宅服務免除壓力。

張上淳說，如果疫苗副作用劇烈也可能影響生理平衡狀況，學理上會有，回到全球未有因此副作用，而建議慢性病的人不施打疫苗。