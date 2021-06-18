兒童台姐姐出身的女星米可白，個性向來自然直率，還對毛小孩很有愛心，很得觀眾喜愛，她去年8月宣布與「尾牙大王」謝銘杰離婚，但兩人分手後仍維持友好關係，堪稱理性離婚典範，而恢復單身後，米可白除了工作外，大多心力都放在照顧毛小孩跟流浪動物上頭，不料離婚又沒小孩的她，卻看見網友到她個版留言，說可生育卻不生的女性都該去當兵，讓她氣炸PO文回擊。

米可白平時多在社群分享工作花絮或生活點滴，昨天卻罕見po文抒發怒氣，她表示，發現有名男性網友到她的版面留言，表示為了挽救台灣的生育率，除非女生不孕，「不然可生育年齡而不生育的女性，都應該服兵役」。

這樣的言論讓米可白不以為然，甚至生氣，怒嗆：「這是哪門子的想法，你是活在古代嗎？」、「我要生不生，甘你什麼事啊！」，直言莫名奇妙到一個爆炸，多數網友也認為米可白生氣有理，紛紛留言支持「社會不會進步就是有這種食古不化的人」、「這種活在遠古時代的人很多，不用理他，當他是未進化的人，什麼時代了，不用氣啦！」，甚至譏諷這名網友可能找不到人幫他生，所以才惱羞成怒。

除了網友之外，也有藝人朋友贊聲，藝人郭亞棠就表示「真的欸⋯別人家要生不生關他什麼事」，米可白則無奈回應：「收到這留言⋯真很奇妙。他可能覺得我該生小孩，不該養狗」，而女星林雨宣也炮火全開，說道：「如果他願意從12歲到55歲為止，每個月被踹整整七天的蛋蛋，再加整整十個月挖吐、背十公斤重物，最後一天卸貨再被毆打一整天，追加兩年內一天睡不到兩小時的話⋯那我願意服兵役喔」，收到破700名網友按讚。