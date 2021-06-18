侯昌明、曾雅蘭夫妻遭爆到好心肝診所打特權疫苗挨轟，兩人不僅緊急道歉滅火，還親自送2台「救命神器」HFNC和N95口罩，如今更全家出動做愛心便當，希望能為前線醫護人員盡一份心力，讓網友讚賞不已。

侯昌明在臉書曬出一家四口備餐的照片，接著寫下：「今天中午送餐到忠孝醫院，兩天採買、雅蘭掌廚，因為覺得可以做得健康豐富也有我們的愛心，讓一線醫療人員充滿能量，一起加油，醫療人員辛苦了」，曾雅蘭也PO出照片寫道：「全家一起動起來！50個我們的愛心便當，希望你們喜歡～要吃飽喔」，雖然過程相當累，但內心卻是大大滿足。

對此，網友也紛紛留言：「你們做的很夠了，不要因為少數酸民說了些什麼，而跳進他們挖的坑」、「謝謝你們的用心，別因為他人酸言酸語而心情不美麗」、「自己親手做的特別有愛跟溫度，醫護人員吃在嘴裏，心裡一定感受的到」、「你們的愛心大家都看到了，誠心跟用心的付出值得讓人佩服」。

日前，侯昌明夫妻雖親自送2台「救命神器」HFNC和N95口罩，不過仍有網友不領情嘲諷「這也掩蓋不了偷打疫苗的事實」，對此，侯昌明親自回應：「謝謝你的批評指教，誠心面對我們自己犯的錯，努力彌補」，更再次還原打疫苗事件，是接到診所通知才去打，強調絕無特權。

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