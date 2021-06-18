因為端午節不少市場都休市，昨日陸續開業，新北市長侯友宜說，昨日派員稽查土城延吉市場發現沒有落實入口管理，攤商也未落實防疫，18日複查也沒通過，要求延吉市場停業到21日，沒有改善就不得復業。

侯友宜說，市場昨天開始陸續開市，他非常注意市場管理有沒有落實，昨天他請市場處、區公所與警察全力查訪，希望有效保持低度活動。

侯友宜說，昨天市場處到土城延吉街市場，發現沒有落實入口管制，攤商也沒落實防疫，開立稽查單規勸多次，今天複查沒有過，即日停業到21日，沒有改善不得復業。