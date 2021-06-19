相信每個人都想賺大錢，過上衣食無缺的好日子，星座命理專家艾菲爾老師在臉書粉絲團分享，若想替自己增財、守財或招財，可在家門口或玄關處鋪上紅地毯，象徵「鋪出財運」，也能在客廳放上聚寶盆，並在屋內東北方、西南方的位置擺放貔貅、金蟾等招財掛飾，透過簡易的居家布置，就能把財氣、福氣及好人緣都吸到身邊。

艾菲爾老師指出，貔貅是以財為食的神獸，最愛咬過路人的錢，吸納四方之財。對於想要創業的人來說，佩戴貔貅可以幫助招來人緣財、暗財和投資財，同時增加正能量，建議可以佩戴於胸前，對於同步能量最有效，而戴在手腕、掛於腰間或皮包上的話，則要注意碰撞，時時保養更能發揮保平安的效用。

除了貔貅之外，金蟾也是出了名的招財神獸，傳説金蟾住在月宮中，喜歡咬錢，肚大能容天下財寶，更能招人緣財和桃花財。建議可以視金蟾及貔貅的大小，決定養在家中財位、聚寶盆或錢包中，在每月滿月之時淨化，更能增添能量。

若要進一步催旺家中的財運，艾菲爾老師則表示，可在2021年正財位「正西方」擺放貔貅一對或三腳金蟾，代表一陰一陽，一公一母，公的咬錢，母的守財，接著將中獎的彩券或錢母一併放在貔貅旁，會更有利於催財！若居家正西方位不適合放物品，也可直接放在「入門對角」的財位上。貔貅擺放方式為頭朝門外，金蟾為頭朝門內，同時在此方位擺放葉子肥美的多肉植物最有效。